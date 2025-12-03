Statism101: The Bullshitters Keep Bullshitting
Fool them once, fool them twice, fool them all their life, fool the whole mankind…and everything is still fine! The worsts of mankind are still taking turn to be the rulers… And the masses still admire the straight face liars…
That’s statism!
The Five Pillars of Lies and Deception
The Bullshitting of “Refusing unlawful orders”
War crimes take place because war occurs. War occurs because War is the health of the State. The State can wage war because the Government has obedient thugs
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA6WB6lX/9j0/AQ/+Pv3XeAmQGHwofiovJc5ilS6s5fbi6dDXD8+YRo5Aoq+K
V/T3yMmuHyNaZuekMCC36kiNjhLLRb/L4tT3x1A8bRyD06UJs+3K3U3tjXGQixom
zi+rIpOAD3O2rGbUBF7sFwwRfbkELtvoOrP4CAzXgOZPcXsPher9dRj+A4mQjknu
YOWEGpE97Ht/WzapGUV2zQ47/PtVJFkG3ycNk6xt6WYH+42E9WoSD7bY74I1oCby
ppFtGVO8TFsa0RBj22cxAMypqKy/tv3q1De2VpqxDoDh32fmIDQUBhS+QtsCLlpI
5cn3k7M41nKH2Vr0nCV08hdRMKY3ymvY1gHsU+L4mpddD79bMiZl08W7NI1Wz+ns
z/yOH1YXVrxwbp/cT9/3Z0/OFjxmtasXy4BgxmmjLJK3lEx5l1UyPD2AYL+rzG8Z
HcO9bZUicCtxRTKG6X+4N82QRqvHTFkNiXCQEFBFzpRa7UHRAOyUzYHDlWk+SXsx
UvTzVt+e3WD3/MWElUDGVrop5Q7L53t2d7uJEniv4ryNri7tCJSVCBR5acixAM6F
AQwD28+9+B8vhAUBB/4++Ie7BGRiXJF4UH4sGNflHypVZwjGO5+FpPWrt5Zf+Uvi
/gqvf/o1ISTp0QJpVwZCuHEBvoWuwtIjpgPI1jbVjWrbOVA6PiCdTY25xsKOvg4O
3qtcYBWikVLJBIKZHfViqFWpyQW4UPBB7qf/ydPrI514bssvEeaXws+nE1eUN5SO
Cks1rNJnKG2DPsPBuqNvfFTC7Qg/dPlDGyuFOcXh0EDKJy/d9NSXocvfCUWe4nxu
yydkzpbpVsha1PQZafpf7UAxc2YBJt7e2gNOp1c1flLXx4W57IQFDDkPgQKX76Y5
QOXG+VrCgFvrVp7KPqEtfDUxi+iZL/IDi8o48ley0j4BasXRjPXdL5a0JXyCrXGT
PeaBCYs7JpfDWpLvA+5FUwTDd50BRsxep0pSS+QzXlRiYAEfVzKtzFNa4MquzQ==
=df2M
-----END PGP MESSAGE-----