PhiQuyenChinh’s Newsletter

PhiQuyenChinh’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
TheTaoOfAnarchy's avatar
TheTaoOfAnarchy
41m

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

Version: GnuPG v1

hQIMA16S3arbX7LzAQ/+MZeRYh+62O+70i5P3X2ZOgmUux+bVgKYpIc2S3mGh1zp

uu9Cpx6SF06Q83Oc075fCSg3JzTRIgHp6CBmkeB4OGxnxpOxLyvcyp1PZ/r50pak

FWW83d2EzlVpUMkp9y62zxpea/UXzuYwXpzeCytv8XjtmWUTY3RliL3JzVilRUs5

OfMus74sWfun3fcX+UJxFh3YEYx8aaUqxwS57eT19eC0YwjNxwpQq3HYCYBcfNko

DYYcRY6KdZ2CBf9qkrWlPuO+3Yu/m7B4MFv1D9QOTADyYEwjEmNDa1Voxhd6YpCL

edQbJaQukPeym1KMQMsjOmVH9GCvmGBJWflcHlJg4ssCUiuvdaQDIjqfT2XxdA1q

2YsR9lWhqYQ5bA43/LUkkKG0XXDApjvAv9gUb1rXUgT5vENc8oyNKGJZ+IF4KXZy

uXQ45vsWkbFUtiureQBMkA/5rX5kCaF3mhHl76Si25u18zggey+NstTt/CIPVxp5

SedrCjnA39cbqkIifjwHB00P9AjTtniTBh0FQerRa93K550GyTK+9Jp9N0brQglm

GcbK+kQhiRl2DXQ32WikJRAwFxFIoLGrJDEq4/OKTX4rV8B8JbU2TxJMg9ZNZy65

C5Y3jV8ezcwcbuxTScBrM5g9GYLfHpBZTIukshiR6G5oO+sTx82E4z/jXifZKFTS

6gG1yhJXWeeZheht0bWEsKPDz+KnHYvchujacsGpO0Ya8Nr2/YRYpkvgrNEEgxC6

pMeHGRv0kcbMhpJKj3hALyA6JYCiAbwcvOtrui44f8rQQVlBXU6hrUQwUW+ub6iE

Y3sb6JK5IILk5n1vJazXwSTn2ke//udA0ecwlboF3EIjfGE1POrVvEdJzoOQJa/C

XSvkF2Fw2eBZvG1U81Or1empIgQhQNMFDx6MxKW9MTiazM/OjUl+Eiz3oYRBummv

KJkHNbTWD4sr9O61I0X5PwjLwtfEA1/c25fFR1s9psT3d/OvKgkIeOE3+L+Q6pvV

p9BaFWSQfdvpJQee7SuXnwo3lySgOQSBwDOW/ydT7WHDLhH5V02reUX0xHwB7ueZ

/KnrJXMnFBSHjJcI9iN5P8Pn2E4mwFXPPwJLRNLVu8PBm/Vm9qE2/1K8ypY+TNRF

yPHK/vKcVtd5zdylx1CQivgSyZUibgQkxEijI73NhsfiihlpkxcabUV2nz7kLDuh

blNFS5181NTmwQZZlGt4GEzhE359zTlkLDWdXb2Vt/sYJcdH971wIDbTwe+12pL0

pQuvlxCsAtfymDj23wCkXY7yXaTyJLlfKjgRxuh3Me0peuZPpW2fi7vuUDRIzpH5

nU/CcyK5PoiqSE2viVpBDXkxJnQatpWB6zGAUm+4Ovz/jAfUydR3Cl+Z9WS1xUBh

yKAGvlm10wSnE/z/T0YNnzo4Ac6IxN4dxwG3IGZUqBW64mPh8k4Zp5lGrnUlR2p/

Z0Cc48EsKpnpvBFPQ3tCxzsBIOCUEcm2p5oQ8gI472JyUwtRE6RetC0SwJw1x+Hw

K4S5vvixvTzfh/oUEQtw86TEq6fKP/cFKp+pq1vrNFH/r7wHDqfzokugqLXSUMMa

DnbH9SSnhkcyGHEDLvVSGlz11Cx5JzH09gg374OgNZkjVCgDZcPk2VaT7N4gdk9p

IcOf3n12nJ+i1mBrs2+ID0twlbAYRpWAHJhFMnF+mFdqifeoKgHF82uFwRzYqBKF

Bhz6kUllEdJgJ9IZ/yT2KAQkQEaFts+63hYDsau/1vUKnW2Bc1UvAD+Ck1N3GyIL

VM+wT4OeG/Kz2KnIXQABCAAigzkRsRV0r6ChAbZvpiuqEg51iK2rLHNn0jgwoRpF

j08RCEdlrscuU5wnEq/V2CnwtvDBiWA0Md9qLdEp1ULLjVbmx06kBA7J77LPecn+

9MqzchPH01mhXb8fxpoW6MXhIxRafOIRZ7w2Z1Q5gWvswGFmhuvaO/4JCpHB

x8BZQeSJD41Tlr2t2yevOJ5ahIWG08VYIcticV3t31/bu/a0TS1SsVPSpWimpJvK

gtS/HYY5y85rhbiw+0+TyTbpJViN8sVDBWzRxmqA3ZMvU68FbvPoLQzdovGZlJTE

AaMi9+u4TlZRiIEs8ZEUQCganBDCVTLXfafn08iNYbt2WLY0r3xhmftfpGa/rEhj

lYQSS1y2xYIbxEBLgiUsBIa3oKy2G1n5pKSA3qUhPCr4xkJmr8BW5fHg6pvAzVEv

oune4Z5DqpRAiTRRcHWhuyf2TK0YrmH4pbFt6s8AzMHEPtMEpqzd7CAVw9oSnHyV

yZLnjK2u9h2/5KQlKplLhbV3FLZXhH31ZjR6DfEV22R5pqOXSQUbExV9Jbcq1WJ5

3Jk2uBrMvVXawEDAI6m16ipab38jXzi7JMaQtb+iEcC2l0ZDyBteqlrBg6DLZKuW

M/Q6oLiROkZ9ZJ/7Ix8obXzxu41yVlugPlCQn9MCmjZcChB6EJVATiS24tohCEFw

SJJJCqMPE2EOBV34QYDwEs3DL7ENDPVc2dmE/ell2FKSWW5B1//tSD3tcnP04Di6

S35IyB0AT3gYx0qInJRXy6rv7pigV29VwsHveOPXfLJ9kPee49SjgyZPuMmrt/pr

0IrOQ6bNbjHVkoIH7LMuncZeokjOW1pSC9q2p49t81Hk7IFB2jm3L2FxB9xjrUBy

DxEThllUJPTkoTa0y4rIut7eJPhq+agWWZv+TeyiCkcCFu4QQNLRw+2DVMzlvQol

sGgIIjhijnY19Pg=

=QxzF

-----END PGP MESSAGE-----

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 PhiQuyenChinh (TheTaoOfAnarchy)
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture