Religion is NOT about “God” or the search for the “Truth” or “Love For Humanity” or even just the “Love of Humanity,” but a pure human invention by a psychopathic few for control purposes by manipulating the “Gullibility of the Masses” with all their fictitious stories!

Evidently, “Religions” in tandem with “statism”- the worst and most dangerous religion of all- creates hatred and division among humanity and have pitted people against one another ever since religion was invented.

“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful.”

― Seneca (c. 4 BC – AD 65)

Are you sure that you know and understand religion? Watch and listen to all these basic information about the history of the two most largest “religions” and reevaluate your understanding.

Can you see the obvious?

ISLAM

CHRISTIANITY

Buddhism