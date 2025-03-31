Private Eyes Only (Please Ignore)
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
QVKBYlSzlWsWY0Tk6F4W/GofIfuLuLAXJdS0U+Sl9iebIvHMmM92UcQ23x7qWx08DtAJdNGFJNZl3suBKaYk1/klfTgaeCTriKlt/SdZ4Zd7rwzsOwSgBEFZibCg3RX9x2/u4R8efzba0srh6bts2onuDGE+V6Oydqz+LMlF0jCsm1t/OzAf8JkTqCdWara6FsJPaVRBFIBD/9KAL3d6F2NBCkYsEsM7FsJPaVRBFIBD/9KAL3d6F2NBCkYsEsM7TnC21m4YYCmBW16ysKm8W8wsUfsLIj+Wy3wQbjJwNAKv5Agpw9UWoPJAOepCmxS mX2TN4seILkTzFYO5zksDpb0GC87Y8kfDNg/2WN6sDnifLV9/Lk37O+yc5oIJjmFAgwDkFsJPaVRBFIBD/9KAL3d6F2NBCkYsEsM7jyUgNTwJwOninjPq8nxN+Xv63BsH4oH3UQHjRlx/iNH42tIZX1AkGmkYCde2atR3S2KXvmE3fmrrAx8HlpdwtLnOSmZkYDjIOcJIVRJGLd+/fEDfyv+QyTfyr1a0KwIdomXsUKk+Zfa92rOULPMOIaHEux+/abq1rTFPgaD1IMddwarvlEHo/Pe0PyJXPl5SYgKft/gCi9gFTsyvG2jFB6IFRn
=B6IFRn
-----END PGP MESSAGE-----