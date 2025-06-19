Please ignore this private message
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA+4i2hFWYCsAAQ/9HMDJU5DMAB3drRx71NAOobjFxfg8ruHTwqcJRSm7htw4
FgvK+5FzgesU+sq4sk4jc40uKsnlSc44nBJYiB7SZ1X5xIJj8GOC9GLMEN9l1KnU
qgBsOPsAo6gGlKPRIxG1G3GC57SfKyhcrF0YNVaRxEUJDk69b7zgnJoZLtAWP4wV
7t8ha9tMgrOQRcecR37NYJkhmJ+2LyALuuLeKOYpCAmpldnIQhZV3R1Km91q3gzU
h90zL9CVCqIh2OV7GTb7hayyJw9ioUWKihB7e6+lZx6wgBwfvRuNikfFTQZtR7ZG
beIBxGJP+6iANrqsXgjJUD1Lj7zHn0tHDnSVdZaUedRvqjF5jFUo1/q3EFhfWtdw
1IHn15+HR4LDrOC5k7PBwaDBqL80oS6M3Pv/FW6W6Gh33p0Z7xMUiRcDrkLzYgcT
hVKoT0qpDpqrbgJQExIlJVjdFZ3eWDSeWHzuk2rChj/lf+qP4BN+Isrucg5IuOZD
i0f09pEsMx6AL1IVVhqPmJAeVgEYBDXCOlCGJ8PlhuFovELUaCa/kT5EwbCJG05S
8C9ys0c/da6s894B7RsJDErpxhDHGMfDy8whJDL+xJdywuajpEbV39bGsPvCwng3
uVssgYpNnOszk2XL4J/ANoJXPmmDsz7UsMxUZyXeDmvppGW31DQ5ViV2z6kru9XS
7AHOiPcyVt9rz/Xbv6K5GmkuycpJ42Mh91qB+Zhj1DCrFCGlGVj8bCdAmEV1EZut
/jS1OCdulnaGI2EK9OYBJ25wJDyIwZ3k+TyBDXtdwxMeBAz9a/LNqaHPe8qXKXrE
26oZcJEbK+40/TRc+6Ek4DEtafn8TumJe75ulzpwtBV8PFb6UsB0rXQMoz+oEelw
1pYxIm/o3JiH3WbvewLSIp/WnHG6RCPQSV/kYWCKQGIwux+VwRKi7wr/mGhaHyuY
U0lAX5qwe15Xe/KNogR0ukGflXYdZf0McbaABkaQUKozG3xwZuI8pVpuEXKLBToY
daQW5KHlUXbydsJJAhN5p6ojsqpOQUuGYpFP9ToHlBNbOKlLNGFevU92n5sMw4Dx
SQnXbCREJ9HxIFhy9Ro6JjMUJ0b4QcFw3e9JGiagEugjyaXSnJcuCVmjSOZ8QUqg
+vwqnZW8gRJhzd6mRFuf5Tfe40NzxsvksjjMIE/X42H+N0FOYqYoqmLC77ZzSzVL
P+IoWo1w3MeTppSsA7NmMlss5DytoBSJAnNkKs9vqV9mrvZ4tuOSCL48nMtjjndz
8xmBekyozWVaJ1DlYPD1uAHzUYcWx5C6FIqvAnkzQta2Ho7XovR/S7WYB4NZY8zD
YYFc85bJrTwyi0Vc6/pKPVjYDAqgxbjMptF/+wF0DOmUN1/y9omBHZjUqOPp/ifp
6cRdpSlLaVITUFQlmNNBxvzSDBHM6Q8qNont7twJDWzj3MiGyYXoA4CbDL4A/84C
WDWGF0dPSoqUjbaHzNthQVauxsaYV8rnKXlRd+nkN0hMBRabww/si3LCPLuIzPic
Ipbi933EmOb1b4N0rQzrjzsNI3HmlpCAMjRvKsxRssFxPVx630REzrgox+VcalTc
ddChjuF0np3RomPoEnDhyOi2msGsV9+BGMB07tZDbi1hoOmHPEtRyUlfRaONmtMN
l7xsTQaQFmCCtHa96hvBo6QB5ir6xhbEC4X+uz9gl+hPsnh+fDaR7zzkyJKd9tqb
0AdnF9sxa35HDVp/FK07EHjyLmCnWZbus9xEiOeEvupzCDjaKuQiBgcczj/XrCXI
GcY29/Ltzknty/Y8c2dwzbAIiCgJesPoLeWBgKVDfb/vJevl02GU4oupemS0xpsl
Wzf5skh0FyY1mrZ+P8rbSgTsd7FP4gfiNvjNnE8diMo2mx1T0xfYuibEWum0MosC
Ys2i7RnulcNUpIousq5IYWoqyIv0ckl8rn1OCMkdplmYqGj6bIUJHipk28VRH6Ar
ewRFbHMmMN9FjsZN84gz1nDKZAXRF9VJ3u8Ah0TcI5dbZCYwp/+5N97vG0gSknNA
thn8cheJ92DnCYKwmQ9Dd0b2NAdseY0bSOJLLqwA1WRxMAn61JEe7VV12oeIdjCP
PPe4pkl26cE2gWfIM6fXoChz3YPwKL9aF6N94kC+XuoWmJEmLUF1urrSW8gyQoYe
WTj1fNa3uGaaVhAUuKXOadgfrySyy5tLUzMhqcSFeWsBXw5qiGEvEUV3xYartFZf
vopxA0T+GjXX0enu+AXKV+ekbwhO+NG3LQoJ5K6yPl7sl0P6ICPO/IcspS0P7odt
hDWHaRKEHIuiQkagN4kOKWSVrYs3lBlJX2q/gvj7Cz7ji7cmv42w6hBYh94vo/Rt
93y5YiYsjogsVNDSp9lRrozaAip0PB9EM+Ik23ZiV5CRwMGB9AmzPsLCkXyGDS7p
hNpJqczQcJWp3AUYjgEVloSnoU//ki5fHQral0TW8vZF+XpvM3NzVitkoJeoCf16
QfeY36/hpSCuVSwZU1dw
=4zyp
-----END PGP MESSAGE-----