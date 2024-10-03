From now on, I pause until I hear a real good news!
Sorry folks! I asked myself to pause and reflect! But such stupidity and hypocrisy got the better of me!
From now on, I pause until I hear a real good news!
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