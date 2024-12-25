268891
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA16S3arbX7LzAQ/9E9+SwjwwsM7xBrdH60WCKuGflsI7XupkakZ4ZoV+QCFR
ta4nibsa8NUW5KrSL9jGknPovNczeyDllpWXk59S4eQ3k4pKD70J6Jq67Z3pFFBn
JFgIt8Zzl0vddEaewXwRxfM9iIgAqoWGoV7rxFFfgEmFZA0xv5zlwSnRFpDx2bPW
SnUEFiz1wBJzd9ccI5KTbfD9Mkyb9JtyeUfT+inPdaMiEePZ5sgDSXg8eRHmZ5bI
8tyQVQAoi3GOl5+4bhsCFUIT7m6OQmxy3qquuMumUqR8fG7lnhQhjnl2WRBrXoM0
j9uKE3o1tDecNxI6r4L9Zo+5pWrqmChIBFub/QiX6bKXRlSw/2esGduAyq6VnilF
kARHBm9FqiepQW1st94qXXfhvjkfbVgK+zu4v6M5O1AjV+VY1xNe81P+HjsnDBGm
ivU0QLEJg6fSv//NRL1VeNetwtL+NRqAfba/u7oMeDwBSLo4ntFcdJ433/4ILnJP
bTbsKCsOQj9z62UbGCQJAIIoLpE+0krn4OnBZk/bO6caVVCrrNn4USgGuUo3iHK9
GI49OEZrZ+k6Inq9BnZbSmA7pDkTnqSyt2mKHWOfBmYdWiUk6uJDFnbYZIMTkT+F
WUTK7Qh6HHyyFbYvJijZXjbyCuM2/LbU7EOecFw02SZtz+rOBHFSyPbT2gRSlPnS
6gHFRhLL2odkwFeHtTy3C8pQVhmEvUFdNscIJy+EvICP9FeIUhUK2LNdWu+lJyVo
7f/r4Y7aXNYNMUfrIAMR2tEAA6qzMpp/7aSI97Wozmv6VQ6TAbf30Clux3VL7YDB
f27iT8CmWVozW4R3yp7XUG7xoDtsiJ0fKRHr6w7S9TZwRuLJKx3s208B8xILi4Gn
gTbhw0IUrHkOEukisAenzJGz81WFRbR9l2VD2Fi/WPnc5xNPFQ6F04T6d0iNeZfc
U4EgpnzB7GkZSDr0EDIcA/vYmXCYq1a7h1HE3iUAL4OgG7t6t8USNOXXkciBJNhu
YqvSost7DuqND69udBPYYCY7qI7FdEVqauaFSgsUnFHWEYI4irfMZErRwzKO9dS7
KcGq+4lMnhaOiethScA+ZKF+K70MG+O3NtnnOo5R8a60CQpHNal9HS1G/ObKZD+I
q2kbp3CQIVlJBBk5bLrpyCt9KzqlIpVKcKmrYCoAfusLiamTHWSD9UGC24zS4H39
45zUWKskMCZK21rDwys5aOmBicKYOk+ahcMyndoh5eucZ3GAF7LX7lf7xvt3W08g
6KtUX9A9B7v5A+xs9RHSqnHG5/ZJbhcU7yqCy4fI0M+EI1aJ7EpEKsZsVy5HfalM
s44NfvdHicmmCQrs9askS2QosZZ3mAUyMyal+jIdqFzKOwVxxS/f5sd+7WeX5sya
hebsbeK3McsfxSVpYFT09ub/9IihvTMRpH2XgCZ/YJ2Nikzt/qczyT87BpfLo16m
mV02cW2+NDN2xBf7RJL3PMChdE+Zbnrc5LvHSOSEPq/OzAYqJhV8qvpu6dniz32o
qKrFGwX5pykXRgnhMubQckhLRD0lt2cs5M6KE6iXHqYNzolQovFtKLAAJcsm2V2L
QtVrmLCAtkS5RyUDFsp+0K0maLBMhaHMHp2p0vIY+bM4zgCOnH7kmclKXtmns2fu
i73WwkbFbapIXWNWtDpYdUXMp7jW/UP/bV3meioOA0Q2obDRmvfYTzZYSDzfIzxs
5Ce9Cc4KqNinT6PIHo9kGSu2J8TQno1hMJv1ZXW7+cOPN0TPxD2hCoTfWNO6LKG9
NB+6WcgAFk4fqFZcwlqiG92/RTfYNniYySe3p4BqPGQLuEWZCNAm1qAh3wgoZ2PI
i5Cr2jW7RUqfKNl3AhbTUpzsqQBe9u0VooYOUX/zyJdpzlueGvr/MZjfuw0QzMwe
oI/1geHgnaYeT4a/iLShK2UcqVPhb/pD86TjKBAmZhJYBmeWex9k9NeL2PTgO226
kOt8I7XS06SBfstRVsbPaFe0HtjQpDpmjxHwlFi1X80jkFEC/Le1teHN7uds58Or
6qxCTu/lNDUknWlVlZpgHYXpc90iiYqENg5CLzO4jvfiQdwqJuUDDAh10DtqPJTz
1l8cWSkPYG0XHdOz8zxeJKeAGsLVNfyYfcqkZedXWm8dRENs0xXlg9YvI3A1Vbqu
jsEns1+Q0mUMTsfx1RthemQ2FRIc6aXQXxkW2dxCrXIfNkZSV1juzEt+FoXl97Lv
ED8WeL+dgNGI634UvZh710RHpfoKbs1LYAZPsW3k4v5MLtvzv5neUcZLIurdku9U
kmngkJXEbXGZhk8HMTGc8WJl3pv94LpCHPkB29XlA2oS9eOLIRYXxL5l9wG65uac
SO5oh4/iXj4SoC2ZILxpVciPiXZ7hFBDSLTszOzLFxCEgq/XlKRyCDpMM/cT3zRU
xLOCUyIuzExr0881HJzCQPQzuHNuYrtEpvkN2h2uCa/uEadZfHHlIp7lOnluJLOk
Xx4vmLGljAhwlUhMRirukHxf5HrRexnjO/jO8cPrPohNyHWSYXTiVeNAp3EtjnGs
/vlJ/S2rNXNN1S2LK8zkv7z3CNpgs7C3T120/tiV0qGjl1DLrUgvA9ALx/tftFxI
PwTOtqlF5KcW3C+j4kk3oCmedazPurtblypGkZLO1h1q7dE9C37KPvTaXS6Tty9c
RYiaXaB2KpGLnFSIX02HJQloO8oXNL0297ijd3CgAi0k7LM4JGlBfh0Y3MYxdqQ4
SzUW1eKeutsldvgbZXT9wtHHhA/+5OSvyw==
=6Nnf
-----END PGP MESSAGE-----
268891