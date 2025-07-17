For Private Eyes Only. Please Ignore!
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMAzYeTqKQh9NuARAA1O53cKrLNQgHLBUlORhGYDQ2F87PWgIIghK6OxS4f4eM
rl1/cvcn83h3tHlzBW/BgLLVSXSLKQCbizhG6Vx4RKxWA309wz3xHv1kU3p5nmR9
/vt9GJX4NrXyGjy31CgSGY8mG/zGu+dcVCkCXixzFSVf5AXWmtV6xG7FjZ3FWF4R
EnH0uLDPfBV/XypXk5FxEI5cAWETQY+TISxttFnlyoq3cSl6n3XvOdjrz29ZJxJY
SVDLy8PvYqa6XrkTQP5I2N33A8JXTvw1I073haG1zeDyQybGkTmew285kq/4wsrJ
rap9iiG268aPuE40LFkgDPr2UrB8+jOIcFZGMpsA1krRpaDqItVHaWWGnaKIi5qw
nwBxbCR8bFg2DhnuAstp0pChxstdUkySlvRpr8x203S3XEJnOtLYikOr3lImQzxw
rhWKovhRkwz6JvEDLlF3RT5vG8KOm/GsgnhFQtrBMtNdTeIg3G6AE4eYrXd+EuOl
WvlgLsxrjHlNW4jRZ40jkO755a00r64OHYOJrSho9Y5yW/MND3/FHuiLZI1fYpGt
kQEQS47N0ZmBqyMFQb6GvSit23jnB56eDbHcT9tGMPdvvf/xOG/j/ppm+G8Ie+Q8
IP5kUjE3+s9SYyKStPynpednhafr3Vjx3CKCDa1XyuPNOLjevSXGgvhDsscpHozS
6QFSuVuRL8I3PmirsMYQJ28uhl6auThveUt+YObWvHDRaGb/MAJlgw5LrRCVv2Wg
+zRbxTF74u4YYRIVX3vTMKJJwkyK9KxAAFNhXwATzTqePYO94F+iGDKqSiqtRJAF
xxVLuWz52Zg1F+2t9POw/G303hTVAYnKljApSUmN0K3D7ir5LwzgC4unHC+DNQxf
3YryfvQ7W+kyfZDwroAHOk3KA0oY+tUHw/0U4U2dw31BYyDXfAl1s44ElXE8r+fN
6umbY9HwcIiX9WgADC5nnM/CwuUHp7tg8wKcFMTPUwOjuiu5tEQTKsyAUPnkBBBU
TsyXB3Qzgod3MSE3v1p9oTrlECD1pIoo2csMlR0kGG6sDdMdsxkw1eZpbkyGG5qe
/4p2uACEVQzs4UggmEmOZ4grVNOA3lSvSJNMLOtIITmkf8Pv2G5R5Utkxc6CEo0d
pfpT9gLSWNoktnrfaI+OfXbMZy5vr2YQj7tcKr4PPeWP369GrXfd351kkTSFOzVM
wEZjvzOn06Zs8ma2YR6L/Aq4XaEQHVmzwxsAtRxnQrbkU2AsmD114KcQTE3xIYgs
tnuiIkdU1ujh9S5w2u803Xz+xRnIHzjfBhuxDTw01Eo/nNqra3D/PRWfJERbGrm5
J7fVfpDGUTyMFZza8zmhtf6uOKgjnRHFZzsoeFm4hBW1wEKOivn7almyCrjyCIEk
uN55UfPL3kxViPSk4dCZ+3mhWPw92ef/gGY4UHg7q8EWfJKii2WoES+bxVtz2eIc
0HqDXzLIH9d4DgLwHXrmZdbiWp6yjmuAmGAyhur3RFvC8z//1IDkj7DNfRT4mKga
WJZlxVATZQZpNmax4DCTkZ7I6iEGfWmyxvQY8rogxtgyVKGCIjX5Qnsb0U6V/tTY
JqfdjGTQOJqYk6awXx/nQNingPdsUqB0qC4j1q9EdRGW/ldn8EXQj81uzLMbpRJM
6gS0VXNlI4lCXieKpC19DiZTWoiytnmbxTf97HAHPDD5DwYtODRziFLK/3P8l4+2
i1bwi+o=
=+Rlz
-----END PGP MESSAGE-----