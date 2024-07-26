-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA6WB6lX/9j0/ARAAgncMU1BWErNIOLvpuuzg1rcxgYe2yBU1xeK04Yq11Sig
NZrm7MXNrQ6jjIOpz4XtbTRFT9v7LV6Wcp/1RSwuk62VtH8sSDcPehe0PlHeCKQN
8oBy0b/SHf6TLQeYkaRQ5SFL9KYagciwodap16zQ2v1y0E45uITnH2P6zHx2VbYD
eJwGCIPzjLH8WRY7+SlcyXMlcyswvBo/ewzsXSbJ1rA1yEDu8ki73q93N19/416Y
014nBwWR7LuZCJuXEG8p6AD2FUwQ5I87XyOMJlRaE+D2LRtfalUQPqD+qzr1Nd8s
MrF1+tzO8IjrhiLC9l1xvInjKqjAkwMr8fz6hXfii80RhNIVXg6g04x5EQEnv/1d
ZhkBrD0sNTTGcqGFHc7cBZDvm5IhAaVxeeRXryTAvNv+4Gv/qCkh2XlNKbQFgu8j
SJkEFf1F2JpNkCCW7YX3DfhDJ+5etTZnKpQxNnZdRI2/Qv7EnG5hG5aJpX4P6Ye6
+Sg/WM96BwTM085hg1G954RtUzp9xZMW9B3I+dUwsdiPyfkfh3/6nrOqhCa+Oriv
kJjGlyoi17CvRzokdltm6RYBA1yIrpnFgft2/tZpVVhMpv8V/L69qd6RV4UldfUT
VGV6LfoDavB4oBu2CGu0L4QN0LQ54Cn2pFsrRrbGgtQNqWOvH5Tv3H4lrt+k9UOF
AgwDXpLdqttfsvMBEACBjL373VJN3ssRmV6GwKxLvdk1HrlOEZMG19OlcDQ6a/vp
TSbVDvtedXrYEfuVNoq5pS9sME1xiWSRs24VyAG4G/Sc76sUpTSQCVe30owoJNes
/1slRJe4EjBoSpLc2VLfqiqjYE6svBP8gIH8EtfTzm/Z2fLtpPFWoDkiaDxJpPMW
o/+06mX2xq+vahgopuVe8poRjlTuXZUisyktZLa3tr/HtqrtjmAepcWZm6JNAFr8
LvvIOw1bEHQOoMrNb47PkU9Px2rD4aAnuuYbtAT+IH179TwXppbBiTjfnexxsUhM
AfQ9tFfXaWSx4FsG/+eLRnGd953WPi+1dOyYWMWu9TWGE/4bt3iNCfcsJJU8dv0x
EeWeRoir59l49qqyAKaR9QjtPenCAK8rlfxhYDgx85DXDNRVJ9OwN1FRYJnnXH47
IqHElfT8WelBoGAyrkIpv9rPMmvxZXxelPNR9ntrduTjklakWiV+nZq84c01cvsY
DTDvrAZzY0RzWySEBP9lQsqswGJ9/sDhaZVnoEStZ3Z3/ybrNnDeH9PrhQRldcDL
8rwDRcMOJe8ruNQo/wp8F1gTNa4fC5k/Q5f7d6Te/cuo/akY7a0xxeJiAlugT8DH
idDG4gZvrpLOCo8JrhwPjM58idDXmO75ds+d0jZy68KGDXSdhZ139I7rC+tBxYUC
DAOQWwk9pVEEUgEP/35sU6EethwMGTLX2WV6nJuDClnDScGnGY16L7SbV1HSA1pS
hfe1QH/yVbIPR3Ot3jqQg+idCZP9mgUcnOylzFn6kFaHnQcP0MAL3qgrksPDrIwM
8GCIlwtJ/nNqrJ5rf7XeY99BUfyd6FRnWksjP9oSYZ80WlQP8rNP4vYqcv4K01hc
TCe+bI1ZeecuRL4q5P5VkI+H2IKlMlRBhCV0++SZ/qf5PHhj8m0pBt771+NWxO3E
8lKlvHN4L3ofIZ3l/OLoPeHksqF861DHK0hr3V1Sp06QRQ7DnqmVg56CKml13CP7
lkl9rOZvG4dOyJNAdy/3txWy4kn/YOIvoC80wyl4HNkp/cOaYADUtE7qN4bcep4R
5T179TbxJtOzfa92QTQ7FUr5wAcN+7oCpgmgGUFYcH9u35znEfrTIjcF6K/gHCCu
nqkNE/1jV6AHGMH0k7F6pn+SwWVJFrNgWmJq8IYs5mjkh3bMQ0r31Kitb8cj9WM1
rtIfZe0cQfyPhRAr0nf0R7NHUmiXkOlIwlzxi5wgDeIW0ARpzG90k6t6uRg8gCG+
U0kENCi71eClnoGFVinPhIHpxNcO6gSmhRmTubK91A7h0jJfGjtER6U8OzOcQJnE
actmlaNRUc+QtYV4E4CMXbAtyYxp5+N472C6lECWpKCgIAoLvcRtg5h2FOIHhQIM
A+4i2hFWYCsAAQ/6ApmtKe+HU4UrGiL79AhBZrkKOUl0793AKHdofNBtgPz7fR2N
DrjcKGZ7/p5t0S4akgVaV3sbrFX68v3AQethPKoIqBdyrNd6CjXH5iXUCMqOlLJ8
E4yEI8rXcORqZTJNuNIHGZbgCSnuCmjCSwCTbZhnqmdmz1ghc+NmDAEyh37DUpvy
iFj/C4Ad/6xEic/TMJld4rx37PBOr4CggtTjV0qqWMCNT2ek5y21y+0zILwolEeH
21QQRrjAJ2tZCaLcs2k4WGXQX1NUpal5GWrm8FveLZqOm1gbDQEb58dcADM1Bdb2
9p3B6NUXgCWqDGU3Y6Tgu5PVAe8JKGNjFE37ANm9lRuOSOJhZZyHeoB8sFRWGPZS
RLq7ctOXOH+FbHUX3mdAZsxexJL18XZMrhbSDMT8aBf2NFRnTHnhRSFZhb970DuB
NsHGXbemtt8h7MiQv+2JDKTplcIfPTHwjsRrVk9IAvNjSTK1MyI6a5hlradDOaX4
8Tl3yAgzB5HfMI1tq4INi3fTI9shFoQRyvHoEKmDoRzTX4afEVUL/9ukJf4L3pUk
4vyxZxgUMOvxVfroKnN39M6LT0XEuo7yqt1p/dncBqJbdpb8Bo/KG+HInNTKsIy/
851xV1tIljHt3N6/7PNOw6t1CJ0b6eDm9RZmGfzPluZcBrGNlhFWos8Ge1CFAgwD
t33T/k9kf/QBD/0cJ4lGzjbZogg9bTWThYiutb/000Jsul5gKKK7ty0fvTzo9Sph
/HZemUHtpyBROayTPSsHoWJvG77E14T+2V2HdQlKcmS/6osD+uBxOh3sd2cz7NL9
99lph9qhAhjfBcuRUNVgAWbYJxMlXbNqpinFatSPvR2VkA3m/2yUoBxZ8hvamMtK
k4LBLLlHp/vmfuYW4WGu8L7w8prUg654h0Qj0/r/Q3BiZsHNI+b/ODDalSZUNqfC
IU3n7qwF9tRlaPrY7Rw72Q8naYgzknV+h+O9FifDB5j0QNuOIzllZ1EUx8ufjeOX
7Fc7EtvEKJCDoJkWaK1eojHqJUUDlbO15Bv4oo/cBz/XYq2AMoQuAdGNf53g34W8
SQ7AQwTHv7BqjAADv74mybHxYFv3uoWiMDB2aPP7S8mWTmOD45W9MsiJVL7TdW5K
pNCI0QOeHqWI8g5hmWNCzRNAMcxes4E/3Awp53ntSGzrLADPKGXynuYTiaa0OEmQ
mZzLTOrE9ob7Hz3Oh42KTgbd6OEeHJaIYioicJ/o13yyiqkZdLXa9Go/643hCgcE
1kByYGmssdwHoadQbHdzlgdyGQjDBw2we6nAiRXkjlKKuJ1QQr+L5Y3euDcnq2F9
1V99pFTnBefZvhjN2WymwI74oRZBSrRe4yDTb8b6L3dnF/nIkv4lBCG8ZtKCAac/
1+lGc0dSc6H+9cjxrRBBBeLKKPxhPg/KbKJSagD/M+ZAamDLLNbu4FWac9CGdmhO
+6SHxR8ILIaSZijeHLuFdUTnNs5Xk0p8goZ50/et1Jn6GSzHvq+FR8XtU76dVOlD
+cmCqhiZ+wnHT2Ag5HCjyrKs0FUcfQqRaDG1CkwxIg==
=R4EK
-----END PGP MESSAGE-----
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA6WB6lX/9j0/ARAAgncMU1BWErNIOLvpuuzg1rcxgYe2yBU1xeK04Yq11Sig
NZrm7MXNrQ6jjIOpz4XtbTRFT9v7LV6Wcp/1RSwuk62VtH8sSDcPehe0PlHeCKQN
8oBy0b/SHf6TLQeYkaRQ5SFL9KYagciwodap16zQ2v1y0E45uITnH2P6zHx2VbYD
eJwGCIPzjLH8WRY7+SlcyXMlcyswvBo/ewzsXSbJ1rA1yEDu8ki73q93N19/416Y
014nBwWR7LuZCJuXEG8p6AD2FUwQ5I87XyOMJlRaE+D2LRtfalUQPqD+qzr1Nd8s
MrF1+tzO8IjrhiLC9l1xvInjKqjAkwMr8fz6hXfii80RhNIVXg6g04x5EQEnv/1d
ZhkBrD0sNTTGcqGFHc7cBZDvm5IhAaVxeeRXryTAvNv+4Gv/qCkh2XlNKbQFgu8j
SJkEFf1F2JpNkCCW7YX3DfhDJ+5etTZnKpQxNnZdRI2/Qv7EnG5hG5aJpX4P6Ye6
+Sg/WM96BwTM085hg1G954RtUzp9xZMW9B3I+dUwsdiPyfkfh3/6nrOqhCa+Oriv
kJjGlyoi17CvRzokdltm6RYBA1yIrpnFgft2/tZpVVhMpv8V/L69qd6RV4UldfUT
VGV6LfoDavB4oBu2CGu0L4QN0LQ54Cn2pFsrRrbGgtQNqWOvH5Tv3H4lrt+k9UOF
AgwDXpLdqttfsvMBEACBjL373VJN3ssRmV6GwKxLvdk1HrlOEZMG19OlcDQ6a/vp
TSbVDvtedXrYEfuVNoq5pS9sME1xiWSRs24VyAG4G/Sc76sUpTSQCVe30owoJNes
/1slRJe4EjBoSpLc2VLfqiqjYE6svBP8gIH8EtfTzm/Z2fLtpPFWoDkiaDxJpPMW
o/+06mX2xq+vahgopuVe8poRjlTuXZUisyktZLa3tr/HtqrtjmAepcWZm6JNAFr8
LvvIOw1bEHQOoMrNb47PkU9Px2rD4aAnuuYbtAT+IH179TwXppbBiTjfnexxsUhM
AfQ9tFfXaWSx4FsG/+eLRnGd953WPi+1dOyYWMWu9TWGE/4bt3iNCfcsJJU8dv0x
EeWeRoir59l49qqyAKaR9QjtPenCAK8rlfxhYDgx85DXDNRVJ9OwN1FRYJnnXH47
IqHElfT8WelBoGAyrkIpv9rPMmvxZXxelPNR9ntrduTjklakWiV+nZq84c01cvsY
DTDvrAZzY0RzWySEBP9lQsqswGJ9/sDhaZVnoEStZ3Z3/ybrNnDeH9PrhQRldcDL
8rwDRcMOJe8ruNQo/wp8F1gTNa4fC5k/Q5f7d6Te/cuo/akY7a0xxeJiAlugT8DH
idDG4gZvrpLOCo8JrhwPjM58idDXmO75ds+d0jZy68KGDXSdhZ139I7rC+tBxYUC
DAOQWwk9pVEEUgEP/35sU6EethwMGTLX2WV6nJuDClnDScGnGY16L7SbV1HSA1pS
hfe1QH/yVbIPR3Ot3jqQg+idCZP9mgUcnOylzFn6kFaHnQcP0MAL3qgrksPDrIwM
8GCIlwtJ/nNqrJ5rf7XeY99BUfyd6FRnWksjP9oSYZ80WlQP8rNP4vYqcv4K01hc
TCe+bI1ZeecuRL4q5P5VkI+H2IKlMlRBhCV0++SZ/qf5PHhj8m0pBt771+NWxO3E
8lKlvHN4L3ofIZ3l/OLoPeHksqF861DHK0hr3V1Sp06QRQ7DnqmVg56CKml13CP7
lkl9rOZvG4dOyJNAdy/3txWy4kn/YOIvoC80wyl4HNkp/cOaYADUtE7qN4bcep4R
5T179TbxJtOzfa92QTQ7FUr5wAcN+7oCpgmgGUFYcH9u35znEfrTIjcF6K/gHCCu
nqkNE/1jV6AHGMH0k7F6pn+SwWVJFrNgWmJq8IYs5mjkh3bMQ0r31Kitb8cj9WM1
rtIfZe0cQfyPhRAr0nf0R7NHUmiXkOlIwlzxi5wgDeIW0ARpzG90k6t6uRg8gCG+
U0kENCi71eClnoGFVinPhIHpxNcO6gSmhRmTubK91A7h0jJfGjtER6U8OzOcQJnE
actmlaNRUc+QtYV4E4CMXbAtyYxp5+N472C6lECWpKCgIAoLvcRtg5h2FOIHhQIM
A+4i2hFWYCsAAQ/6ApmtKe+HU4UrGiL79AhBZrkKOUl0793AKHdofNBtgPz7fR2N
DrjcKGZ7/p5t0S4akgVaV3sbrFX68v3AQethPKoIqBdyrNd6CjXH5iXUCMqOlLJ8
E4yEI8rXcORqZTJNuNIHGZbgCSnuCmjCSwCTbZhnqmdmz1ghc+NmDAEyh37DUpvy
iFj/C4Ad/6xEic/TMJld4rx37PBOr4CggtTjV0qqWMCNT2ek5y21y+0zILwolEeH
21QQRrjAJ2tZCaLcs2k4WGXQX1NUpal5GWrm8FveLZqOm1gbDQEb58dcADM1Bdb2
9p3B6NUXgCWqDGU3Y6Tgu5PVAe8JKGNjFE37ANm9lRuOSOJhZZyHeoB8sFRWGPZS
RLq7ctOXOH+FbHUX3mdAZsxexJL18XZMrhbSDMT8aBf2NFRnTHnhRSFZhb970DuB
NsHGXbemtt8h7MiQv+2JDKTplcIfPTHwjsRrVk9IAvNjSTK1MyI6a5hlradDOaX4
8Tl3yAgzB5HfMI1tq4INi3fTI9shFoQRyvHoEKmDoRzTX4afEVUL/9ukJf4L3pUk
4vyxZxgUMOvxVfroKnN39M6LT0XEuo7yqt1p/dncBqJbdpb8Bo/KG+HInNTKsIy/
851xV1tIljHt3N6/7PNOw6t1CJ0b6eDm9RZmGfzPluZcBrGNlhFWos8Ge1CFAgwD
t33T/k9kf/QBD/0cJ4lGzjbZogg9bTWThYiutb/000Jsul5gKKK7ty0fvTzo9Sph
/HZemUHtpyBROayTPSsHoWJvG77E14T+2V2HdQlKcmS/6osD+uBxOh3sd2cz7NL9
99lph9qhAhjfBcuRUNVgAWbYJxMlXbNqpinFatSPvR2VkA3m/2yUoBxZ8hvamMtK
k4LBLLlHp/vmfuYW4WGu8L7w8prUg654h0Qj0/r/Q3BiZsHNI+b/ODDalSZUNqfC
IU3n7qwF9tRlaPrY7Rw72Q8naYgzknV+h+O9FifDB5j0QNuOIzllZ1EUx8ufjeOX
7Fc7EtvEKJCDoJkWaK1eojHqJUUDlbO15Bv4oo/cBz/XYq2AMoQuAdGNf53g34W8
SQ7AQwTHv7BqjAADv74mybHxYFv3uoWiMDB2aPP7S8mWTmOD45W9MsiJVL7TdW5K
pNCI0QOeHqWI8g5hmWNCzRNAMcxes4E/3Awp53ntSGzrLADPKGXynuYTiaa0OEmQ
mZzLTOrE9ob7Hz3Oh42KTgbd6OEeHJaIYioicJ/o13yyiqkZdLXa9Go/643hCgcE
1kByYGmssdwHoadQbHdzlgdyGQjDBw2we6nAiRXkjlKKuJ1QQr+L5Y3euDcnq2F9
1V99pFTnBefZvhjN2WymwI74oRZBSrRe4yDTb8b6L3dnF/nIkv4lBCG8ZtKCAac/
1+lGc0dSc6H+9cjxrRBBBeLKKPxhPg/KbKJSagD/M+ZAamDLLNbu4FWac9CGdmhO
+6SHxR8ILIaSZijeHLuFdUTnNs5Xk0p8goZ50/et1Jn6GSzHvq+FR8XtU76dVOlD
+cmCqhiZ+wnHT2Ag5HCjyrKs0FUcfQqRaDG1CkwxIg==
=R4EK
-----END PGP MESSAGE-----