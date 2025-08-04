On 23rd March 1980 and again on 6th July of that year, the popular television program 60 Minutes reported on DMSO.
And here is what your “government’s health authority+ your respected useful idiots a.k.a medical scientists” say about DMSO!
When Government says something is bad, it is definitely good for people.
When government says it’s good, you definitely must stay away from it!
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA6WB6lX/9j0/ARAApicsUVpjlFr/UND0qnxZrGydpdFlPZHlCOj+Iz8XVhNN
eigfptDc0nG2A32H7o3S5LjSkbvqjZyhknyUPuiRbSSVT9cYIaCZS9vQUKpCjBKl
2Lp2BdtwPoT1U5Jl0hMh8MrPQsRDcwJX+OnWuZmNWTOMGsnBlNHbURwO7NMeiks3
EQa/OYtnXPTiSJH2gsKMOFiGnX0gLNEhYWsbExnHDRQjUJifdwrczUPtnhg9yWxu
1iD4SAKTTfCCd8xtf98ajpOGK8fE9tMJYWRs8T9/bUBXt79fr5UQ6Fufo2KaSOwM
2IsCjKhBFttmPvUSWcHPfEsdNVuyuSSU5ApcuYoSWIrq3qDGrkf85P9PmiLOPkKs
+/y4uhyppyHA0UksydoTo3z41PCj7mEMpggTpGjpH1gpS5eQoEETJQjGldPxDKfE
O9zhKoI7/nDAYf3tVo2lpIbZ67pUPpHxluSkVyjxrf9q9b5zhHMghe909SyQiKn4
2e0rMKfX3FU+JHWLxMHSAcIVXyJy2Dl5eByPJy/f0aUipEDaitHyTkqfgduQLXcP
Mh2oiyLqpDJjkM5zu/Qn0Z4B52VRx8Dy/gfuPOfiGe/WS4gxzqa1giBQTyd0KlIg
0dcChwuhif16kAyIvN9eNyy4Gm94j8vdJwN0wZ8rX+aMT01RWBgns1k2C2WA2RrS
6wGp3xxCEIZAxr0N+jk/14400duGDaucnqHkC53LluMwFm/ngnfanl5DOHXcbgF+
qPjN1DIKnrhoKXfWUYiOMYmWASLsX5FfSMqfxKGdV0gw4QbuopxGSlMxZhfQOSd6
6TbQqH9T6dR06v/0x3Z6/QW/EInAxwEMxJkLmx810YisASvY7ldTPiQTJ0LA4KNd
+XIJqE1OF59IUHn/tyrcZFhtkTFY/crvUiAvsB7ly4q7Tq89dWSTGBcoRc3NNymC
wcmlgCxrBc/FxG1+CFNvu61Di6HzFAA7omtkxDzkRFO7V4e7Ldf9qa8yRZTBmWa6
XSJxDlTBbu/PJBlR+y8sBN34eL8cw1NcXKBWiGUgu1Iuq1e2SdZJqp1miaGYXXCn
yhX0JagjOZtHup/dCrQs2pj5HGWlC0XdeCkduBT4lp+EYWHiF9lNbiqphSUdMMIL
Wp2fZXmOfIDeQD9zVFn7d2Pxc/A32BHmBIiZYqwCsKoU9AeOnNIrF0GrTCFfYpIe
1suT2V3GFmOVHgwnurCrI2WfeWXQcOQ/63vCHcnZKTQbL7qX7eTCv++bQJL8mV45
yCzpwqSuZa9/+A6bN+0vxUM4e16+mCztkx1X5/lgiGGDdWVy6eWaUYlnuUp2lkz3
oNPVlKE0PoX/VwRB31pKYq3LAYCQnz3tiKjLstSmFVe+TcsDXhAJkC9GdSvS16v0
MA4qj3jjAd3+NIs2W0bWUQY6RdXQX0FqqI6KyMUi3Ochrua/m7hslHp/WyHnGtzB
4rg0Ld9jfO7vY1Ec8YWyFEj27cIsuCZMWBMst98qVywsbnjhJfRjeCB64pyw8uYQ
Vnt4Up7haePaBVefnuxd8tgqH+guO/pG8922hnemX7fbW9D5Yb/AIqpasfVX47hB
nmaywOZbtf89wgOXV8DOTMNM6GGtun4Jh7gyCYMX6ExFi5fvTta+ewAFtU9ch1OP
0sKa8dBIC/NWf9kaelmnnJUOVNrrIjlIF5Oe/p7nsVEX1MINJFNDqOn2Grjxs1Yf
eBuaO4iOm0LJAVBU21ubLha2WzVaQ+bfolYPhr3D/or1ksDV6ToAMT797yFVIN9s
FC9YkI5OCslhl3wgkdA/ttBKirC4ksl2JB+gghssHyxFGZ4KLS4H/9RLpam2JIGp
DdoJWNcCKt9Hc4OXi2w11+UArXy4rX8gtqM3kbAuPKf3IXKxoWrZ68KgXkWTHYdX
4hdOm577Zlg77hHA+Dy79ARJI1qNy2QWu6F0mEiPYRhaSmtn7feD34SoHfe3x+PH
M+KPGhoZM7fjH/KmZdzW0lg0fEruoFPfI5OCwvAaPdBhdJ40ZuIdND5vzjDwrfYo
mkA7Zrhk3HL2nMBO6n+DXReYpc6cx0G3iHPqnFXZdSHrii5TWGiFMMHn6SJI1MRn
mJE5MfYJuV3SH1rCAa837/GgPlh6E9TPtJqqpi445WtQihQJQIdzDU7nzICxiKO6
v8UzQgYJytHkcNRLLIh/DD0k70D/JKwzi580628iLOe5ETCpzScKjRwzm5zvTSMn
t5lwR68IF37Rc9FtLqE78Vvr+6VojeWW5mMFAd+BzDaqLX4nniBFM+CggTyKRogn
cyr/G1vri67ATXi7VG4AJPIYVxujR2OoZ6DMTpUfjuOgdPaqdXJf9o1Gj9E5viN7
EHGbixhF+cLbJi3SXTPE5FOrEf4n0PkCeFx2UfajHnoq3BIgeh2913KdMq425yEl
qcQXaNubKIVLjBmFlWkl63T1WSbufCBg3xPqFK0uHld9Sb7tZQ8nacnqgyoUD9J6
YVhMZpPZGLApLcMxFJ8AH8ELIWjn0qnzxb4pNOfYSnikIHLVKxBaUjaic7QXvKBg
NI7nxrwHXuN5R91l1zzrnA1ensSKijCQo8fofVamfpbgtio1OeAhsqWK43tGEUvG
5KVm1PQmNQTawdbmK5dWA7AHz5eook8hySwg1WodemYO3iVftfSTI1h54/vCbS20
ihakw8yp/nus+dPYVoE+jsLQXUwE3EIK7GT8UNJ9EtRa5YR7gYmXNglC8QOm83aL
4WNCvYc9JmS50d7VgdAulJ14P4axjQau9U/sM7NsPqheXPoQUhm+fR7YXyeylHac
DxRRzgOakpRfTkf7ucjVioPGvYy8y7yC9vXrjMgjyQfJvwHuACUAq7buCBozTAWK
wArGJl0GaGQj3f3+L+6ancDrppBPXDPX6p8Cy4cTNsaoda32YQbesYUYZ0Uomgp8
rptWfgpKq/BbwBpAgxoHVQDFOdEW5CdmJFvCZ+WO91bG45OytvpO8srMRkR3h7cS
3OuXCbLtAoiJOWWFKL+J7l8plz00Pg3ybbULOA48RRF3rUJbhxKubft5EnjCju7l
0FQOeuB0hLMVgwZEDjv3PzwsktbJEWuAH34wfv6vVZE6+E2/2FlV8nJEbsiAjr1r
j1+HAj+8svQ/F6TCCV5NdLL5C3MnO4Z14pvvokDk88vJPgn8vvYoPCVQPZ9SDyDj
XnNQjT7rFwN7w+gHPwCvan30oYvkSSDR2EspP7yYM/BQ2yFlwzc7Ui9OBWlyrkJx
Gz99npjRP3/WwG6IYCvBsPPih/K5He/wHdrmzlgRW97fKgSk9BnxNaH3++GICtjx
W/gkLfbrlOuJ+9RgogmGAP5nAE2V7iV0751W7y3PmdiihQu8BXUaiXvEmgZexOPR
ZZRC/g2fb5Gp6yceqVKKyrRBgb0V2qNHli1KO0Hm6DLT6l3JkncJkqcnhAvPeQST
UpluQg+e2OZKWHuCsHrcO/Fy3gxa6sRHqiMQBtp8Jd7d+cUxXR8u1Qp7z0iuOxro
Uv0zy3HY0GjtNwby1KFtjz3GyTrzQ1a9qgVIcVafJQdkS5P3xQVJ+N8QGk3YVLW1
ExXWobB2G7UzN7pO1wtrk7b9TaYY+bSb8Nci8QRwcClXQRkdAiuF3CK+ssYi30Fn
kLwpfH9K8LvhE/ad3Z254s1Gc5Zo7Co1V6pAM8H0NXSFmihie44SHsEdLbplSqbx
K86SR0NsNtLMrosZurWiNT1BhHBZJoFIFKdyOYWbJj3y5FKw2425lCnpkUpYwYeE
54HYDYbjvOqNLP3Vo9MMa9kwMfD/WoA5uoC1IFN5yK7wyied+GzzWY/BnWxubtWa
HWMnORtVUOJ0k7YmdiPP9sBWoAcZyKPxuBR2DR6CUUQIsj79Ox5sbKYRArThB8i/
Uo7UoOyGhZzUztlu276zg0reqGerI9L4L+toAhrNX9DRypsAIl8PTuTg2kvySuzo
x8tPxeWQLtliJmT/xBseQaQwtmBRrVaTTQPQhEjSF/JEtulNgcDQzHxy8mfWOp/L
oMCtLLNE8EzJ3H7SM1ijUrlODJFajJZy8mED9cQifeTEqeqfYzvqZd6e2rbFpg5T
vAbX74NfGHsdGtKeMdKXcNfQSzE5Geo3tAoRj3ClAbpqwVdOEKosY10D/vjY3kj9
/GImY7Ivk9oZuBYy8P4KLz7/oUsSomSvnSBZyE43+jSoKhAR+hVRPml/1YfdBp4Z
mvtaSFsNwUY9+0u0LjnbV3w0GyOvERzL7T7mRgmVsCS4EDZl7ZbaI2SgZkOCiV+D
cBPD0z+hh8kVZywNnQTK6CmngDRsU98tytBYEH0BvQspQkRGUaM1CbsgojXe/Qr0
uGmIGqkvRvbXoGUUvy2Etv+0XuqX2zMCrDAwi0tNC8ve8SOanaAeNHPX6enNrzYy
tFe43aVz7zlyVnPF4nVTag9LLeyn4wAg+i2E6d5LbtLiObzC3kJIp7YFGCBqRe4x
iJz9nyJpEI8BLSOU9DKHH+YcpnviVScRkfo36I5v9zZHvSHn8r8mrS9yuAg8IGfU
pM5fOrNKrLG8FglFOUvvGLlOb64QFs1/CMjNBbNadqU2idZLXhoqYLBKoIS9OB2e
dgJsBOVHwg5WSsc83fmB2xlREQgw9qC+wt0MzJaUAwkqhHnLdRhD5mckHm8kkx/Q
xnJ/SRruBV2hLXkyTa4nIHayvc10WOM2hv8iHqZOiUNIFcgdNZWIY6J4KZubJuzo
J7TghZl/3iF3lrvnBTdMhe/JHoUL7uvXg7w7wLYCcFh/C+kLplgG9cBnCcvssDP8
UXMvUcEYGiLdkU5m3xcflqsAY+i6s4r3FvnwofFXvtli8v+8fKHOt6D2evEjuOah
V9s=
=aBu2
-----END PGP MESSAGE-----