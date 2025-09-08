-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA+4i2hFWYCsAAQ/9GA7H7dW28iq05u1CX8cDjxYCZvYqncFoMWnHo8uyQ0eI
sfv14wiK0bO/cKcnHhPq+m6g1VQw4+3pexZu890L7GSTjyWqPRVHB9enydzD4iyU
RmeVQOuxRGupWEdmSCf/0CejeFamr6FgsUpnsfsklfbMfSE0NwkmyWnWhWkc7mzY
khbQdx2vsyCjR7FBikQ+g3kMuOUtT9EiPhsUQtxp9yE80YAlJ3smlbymGbQdvn6w
zUw8E3oQz0Aw64AkdYWEvECiLpbJPgASu9k8q688xEck0IOhnb1f9Dkj8ZtauRtl
Zmk4f+gf50JxT/AxpehkZdUg0GYTEhdssvhQSYPATeYL7sBTGFO9B7woNACURfoP
ToG/C00pViZzLgbMFxOhY7P8Hi+ZYXEZfq1YYZWbaqhPfycKTckMigryv0drj+In
U04bk/5a73CcbzNC3vDzX1Nb2SeFTpWlfxSoSQltYPNTEu9TlmtnCnkpql0ldJPe
pLYB686IX9lyxOW1j5j6mZbbeAONiovLEHG838q6nE4s6Gs7SQtckBKbcQtT3THC
5WzOld5+YFbbv3FVPl3vesjxYIeUTwN92uBa/YurWd4gcYfkemn0xzgfNuI9JLJi
QTmeMe3LmY3czZlBc7WNVdAcGZjNs10Dg2vvB9njeEN1ukLG3LSj/7nye/1pzi7S
6wHedJlhAYyhhROnOPyiWr6iGHSn0TsQ1tql+520R3fP2z2KJTo0ZPLVe+ujalII
JZu+aIPNn73Tur0Z5tGyCp6ZI4gS9aynC7KNdREGqKrUTPJe2QPcwCqH8slBbZJ5
XnG6DSvLagkeumKteckSobYYyQaHdeWAHd45hTAp7k1Strp4APpfzT0cpbn9DopX
ELMk+LDs4pFaqUTeW+gSspt8YsGtZCEiEncuv2XGV6oUWmEfUjlnr590lyNH/mPZ
nBhZPzbGcCiuOCofVM0huHuXXJk3ueTSKAXvir1pTzjj7qQaVogU0XTp22AI46Jo
c9MjprJOFIxeXWfZgkgkCIaUnqDEYGqCKcg7zbJ8CzWfmcGrlrGNjyJC7/NN3AxL
GxFo9nPaJREgdyO4p3jcPhKEKL9KJzIzlvFxZTBqp6LVjEZi6CeyO0jJGDR8Nx+A
E/v9DGwnhiFZEJ7CG2Vzh5r/PRfexxu3BmXVfyTpx+TvaBb3PDUYQ68e8DjxgJKc
NNOntqEVIrQp7h27bT5qoXhVRkSyK/A3d1mTJV0OY+bYvH81iHGGILszV0UN/a6e
eqodI6YXFeGpDhjImH1ObVjyysVtMqTDgEtAwRsjdmdbTYwHjxcvpgDYWyKVo7C8
LSU526m08ZxphPvxnaiKKyzI6h8600EjgIpIrMRhM7WUrJzFpsBHm/n0VeW9v8uA
Dp5j970F+RXq1Cs2LvwcI/+NZlcNWLFidbd335Wjwad6I8lWXvk6JxRR51yvZH5O
sqBHA4QtX9s8GyXka0X80rUHZjXN5oNUbOlFrC71l/MEAui6HZySeMon1z+qX0cA
mz7Uw0W9+o6wEEFhOcC3+UklGU/MsA8PAL/i3r2bVe2l34E3KZqDMeetDR5RohFL
xma/HAbPTguE+VelgosuD4lNTXgv2ed3cFwzhJMTzXwsDxtjQAdN2UsnrBeV3/yP
NGRYCatRRlwlJ73shxTJNRhL/kY2EkM7yuiF5v8GDMGhgy9Ha1rNoYprUwu4sZ1b
GIjLH2yAACjAv0aDZaiA6ieymCdvg6ZjBh5UDHKdJYbYDdAlzLxEIpxyi1tf9na2
e5uKZsSSjodPbLi3Y6KktSZgn9q8DhJXdpj895fypSLoGcz8GTKa7QcRsPiDKilZ
b1komc2jUR7DNxjLeTK7z5bbcoyWNJISLIBec26vgoFMAbZRDlTI7m/SoBBmzDZH
Dwz9iQb+axKWOIcq7KpEQcOL2WWGQURZWs89XrqTC2bUS3iXeTLQrA9fSZyh9WA+
h0NkQDxfKFkh6JfQ/nIuMaiIqI5DgvlMh4qWHjNs2iPkDDAyTZOLjdzUDUEMsKoa
djBpQpuxXK/VW8BIpv7d1Hvv8/RZ8mn4sPXQnfdgvlaq5lhorGPT53rZub0/0/p5
mGY/K8saugXsO4wIRgxAhZn0THaRNmurBCMDbHBlpCFJV8riemLaA9LxAbhklw/a
3TDtGNQmGRf5aowkuzeG9tBeO7EaMVXOq2MDdY0snD9PVwqzJ6fI/o9urAOBmIon
WpHXuuFMeouv3uzi4iEX9Io3Uplkm2cyRL5mgeSc+NYUK41bCEnZkF5ocX4/pIlY
kKxRYkJtt0XZQh5e7eyIuAelMZNkTTS19NjkokyWN0xlhLB6tedG6PykAy/jDl1A
GSyclwRbkRYT71YOi0uPiHttU7NtKaYPBlzca5uQUci0vNa9ZhnMeWUeCqSVzKax
lBCY3lm8VJ8rxiOJC6SvkqUsSBApvuUhkzG94qSrRM1DEu7ByWn75ePWU/GTi+BA
FYJf8uayS33gjImmlYwhnQFRoKIpRJaeUCDBvi1qkt/PYw3KgIZuSO6K7Yzome4C
DYm76q3NdAumwGnLf8opspQgGIm3velJHdQx/Ylax9/5ZcoMg6tJ/gLgw+Tmmgf8
o2CZVgVPGB+PE+4BHda2lVPVZDNHfejrjnNV7momFPVQv2Z80zPnKNJM0ggT5FR8
yU8YEAgVYJSAtFROg7cTxLSVfwLeSBbdSj/HvA+hFr1RTGtir/+cqjk4Ka7l8VHs
Mal4WSroWnk4QayKflfHGhnsuR72Uspf0ukGHSO6Nm8iyVauaoJg9eAQvVy0KIcR
stfUoaxDvaKRbEnvQvC2SLNMDBUFGScQhUvSkY2rCM4vH2XjLRmwRj71MZU+FGNq
vk96yviohZsmebmC+Pw7BShKpYi58UfHjgSsnV7gNylnY1ife7/hPFSU7VBbr3r9
JaWJcWZcwdrLZ+OhQxj4SSn/c8+vB6xVA99vYRtxRJX8Mi77t/MDHmQsMCAVjhdk
uU03nR/APnrc5h4Ozj5F6pk7vYudsIsY237Q/lWalEUHiLmW9KSKmPd8ho8Dl4KZ
yTuVUd+xbSndtHSuR5qSlKSOJCV3iEaez0Zlk8nm6gmyKInIcZFNiNySK45kifvk
xDrB/tE0HksCa4h056kR2f6Oku27CO3o9n9BKnTuc2JGF+oa2jtqRaeJJqGcF810
lN5qMpWVZxb9Xv5U2t5kKFI+zXMGvbdypaJ2JMxhO5UYPWO9ECP/DCVmB/pJH5KS
r12AvKzgOlw0G/jVkoJjC/gTuCTwjVZX+bINWpStqvtZfDyqkI8lv7pzhJFz6GYt
lokmmGCxKjYZli4fxkkCVItXbXnbjoTiWohGqS/sTsUksyfEjEFH6ObiG2hqyv+B
YJEeiyTPfGen/CoTfYMW9KCBVuzKLfETeprzKZ5o54T+6RAmjqn3UmHWx9ydG34Z
zQdTT5NWZtrL/2/eWe263P+te1VMqRY1LLrEaxXQrt9Ec+Sj4tW7KExtQub3TBFU
jaUALHR0hBDXHZ7y55Te5F14qozh4vvIACXBOQUv2W38I/iUZNQVldqEbpRFoRA4
sq++tU1nCIe4pHNtGaQQz43g/2/mnyETJqg8MCXKOBLKDIx6bECYgFAkcVqHWOBg
k90WSVAdC327aCczWGMyQLoxEhPmNvc7W2zPBDJkXhvp2Nam24mWAeE3vlTyB0By
HudKLFpkN/2XqVvaJIzkuz9dGxS9xcXRwTUgVakZ2dXq4t+ngKGriRIfl8xU3dGZ
wHHQO9ALX1afNdRYTQa/CVPOS/u/F5LnoMtJ605PBYYXOtzYAh8bNUCvA1cB4XWJ
TqXFWbht7G13yBeBBrnlS017jmVBZHwCjgwPB3b7uuTwrm5L/c2kmobUrXVAzwj7
ERouRJpmo7RING1PUWUX4LxAtlcTUuXQc0dRz42JYxdPTvvPFHbSyn76d7sNrBG4
c61kG5PgBCG/Tv3UQYKxi6pQfypM4MVzJuIPAx1slcxFErXqIsoBlRLlMZFb32CE
8Zt+cYhc5yYswlklF0xyLY75L61veEbzQAPGMiREkE6duxfBTPAVuGJcvg/o+K76
DX1DzrG2+Nqfon/85mfTHUJIwRIm6nLqZnovB5kt0261OtpwEisx0II1k0j1yxj/
0w7KGpVLg4HSsoQBuTy9x/PxBlPrYEeYjP654i010JZE4ud3b3v3SDBDQkWffxqY
pGeFCbGNF7GNa8ST8GmJJb7b8KZG36H9CLRLP3HPImtAShxuA0j8AmvmzU8VJRLK
f20WGMyAyKibhzY9mjBN/CNIiFlMKpOtchCnJPXQHJvonzTXM1luAS94suHkPwRC
d3wdsQTRsgOzVc7uv2TFbwhmUkSx0lW//BKcyLWew56IU3oP883zA0/Mr9TU1Ysj
8PjzafEI174DZSEwQtpVWwCKR1t3TcHFYS9Tb67dEE4kZfJQKvcHuK+FeNvtVv7d
BS5RPjKgQxDt4/+GI9oASnUM0kr6FvVdnqmNqY5mzQJXr6PTf9gXrRDZmla1pipD
0J6y9N+C+oMd1bHzlCoq3Kx6RAcUvhalY8c2Ei7fZ88veMQm6x2oMutM9MpF8W5B
WKX8Xo/85Zl372FbeGjyKABnr6ATOtVTzqX7espFRqrk7mBCJowayc+0la/hsBkT
6MZQZ4tzcIy6MJXZnzyG6knVNufvoHSD0Rj4vkGxA7vuxT4xABhb769zqtjbDmQi
ud7mapyL
=N4vu
-----END PGP MESSAGE-----
No posts
Ready for more?
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1
hQIMA+4i2hFWYCsAAQ/9GA7H7dW28iq05u1CX8cDjxYCZvYqncFoMWnHo8uyQ0eI
sfv14wiK0bO/cKcnHhPq+m6g1VQw4+3pexZu890L7GSTjyWqPRVHB9enydzD4iyU
RmeVQOuxRGupWEdmSCf/0CejeFamr6FgsUpnsfsklfbMfSE0NwkmyWnWhWkc7mzY
khbQdx2vsyCjR7FBikQ+g3kMuOUtT9EiPhsUQtxp9yE80YAlJ3smlbymGbQdvn6w
zUw8E3oQz0Aw64AkdYWEvECiLpbJPgASu9k8q688xEck0IOhnb1f9Dkj8ZtauRtl
Zmk4f+gf50JxT/AxpehkZdUg0GYTEhdssvhQSYPATeYL7sBTGFO9B7woNACURfoP
ToG/C00pViZzLgbMFxOhY7P8Hi+ZYXEZfq1YYZWbaqhPfycKTckMigryv0drj+In
U04bk/5a73CcbzNC3vDzX1Nb2SeFTpWlfxSoSQltYPNTEu9TlmtnCnkpql0ldJPe
pLYB686IX9lyxOW1j5j6mZbbeAONiovLEHG838q6nE4s6Gs7SQtckBKbcQtT3THC
5WzOld5+YFbbv3FVPl3vesjxYIeUTwN92uBa/YurWd4gcYfkemn0xzgfNuI9JLJi
QTmeMe3LmY3czZlBc7WNVdAcGZjNs10Dg2vvB9njeEN1ukLG3LSj/7nye/1pzi7S
6wHedJlhAYyhhROnOPyiWr6iGHSn0TsQ1tql+520R3fP2z2KJTo0ZPLVe+ujalII
JZu+aIPNn73Tur0Z5tGyCp6ZI4gS9aynC7KNdREGqKrUTPJe2QPcwCqH8slBbZJ5
XnG6DSvLagkeumKteckSobYYyQaHdeWAHd45hTAp7k1Strp4APpfzT0cpbn9DopX
ELMk+LDs4pFaqUTeW+gSspt8YsGtZCEiEncuv2XGV6oUWmEfUjlnr590lyNH/mPZ
nBhZPzbGcCiuOCofVM0huHuXXJk3ueTSKAXvir1pTzjj7qQaVogU0XTp22AI46Jo
c9MjprJOFIxeXWfZgkgkCIaUnqDEYGqCKcg7zbJ8CzWfmcGrlrGNjyJC7/NN3AxL
GxFo9nPaJREgdyO4p3jcPhKEKL9KJzIzlvFxZTBqp6LVjEZi6CeyO0jJGDR8Nx+A
E/v9DGwnhiFZEJ7CG2Vzh5r/PRfexxu3BmXVfyTpx+TvaBb3PDUYQ68e8DjxgJKc
NNOntqEVIrQp7h27bT5qoXhVRkSyK/A3d1mTJV0OY+bYvH81iHGGILszV0UN/a6e
eqodI6YXFeGpDhjImH1ObVjyysVtMqTDgEtAwRsjdmdbTYwHjxcvpgDYWyKVo7C8
LSU526m08ZxphPvxnaiKKyzI6h8600EjgIpIrMRhM7WUrJzFpsBHm/n0VeW9v8uA
Dp5j970F+RXq1Cs2LvwcI/+NZlcNWLFidbd335Wjwad6I8lWXvk6JxRR51yvZH5O
sqBHA4QtX9s8GyXka0X80rUHZjXN5oNUbOlFrC71l/MEAui6HZySeMon1z+qX0cA
mz7Uw0W9+o6wEEFhOcC3+UklGU/MsA8PAL/i3r2bVe2l34E3KZqDMeetDR5RohFL
xma/HAbPTguE+VelgosuD4lNTXgv2ed3cFwzhJMTzXwsDxtjQAdN2UsnrBeV3/yP
NGRYCatRRlwlJ73shxTJNRhL/kY2EkM7yuiF5v8GDMGhgy9Ha1rNoYprUwu4sZ1b
GIjLH2yAACjAv0aDZaiA6ieymCdvg6ZjBh5UDHKdJYbYDdAlzLxEIpxyi1tf9na2
e5uKZsSSjodPbLi3Y6KktSZgn9q8DhJXdpj895fypSLoGcz8GTKa7QcRsPiDKilZ
b1komc2jUR7DNxjLeTK7z5bbcoyWNJISLIBec26vgoFMAbZRDlTI7m/SoBBmzDZH
Dwz9iQb+axKWOIcq7KpEQcOL2WWGQURZWs89XrqTC2bUS3iXeTLQrA9fSZyh9WA+
h0NkQDxfKFkh6JfQ/nIuMaiIqI5DgvlMh4qWHjNs2iPkDDAyTZOLjdzUDUEMsKoa
djBpQpuxXK/VW8BIpv7d1Hvv8/RZ8mn4sPXQnfdgvlaq5lhorGPT53rZub0/0/p5
mGY/K8saugXsO4wIRgxAhZn0THaRNmurBCMDbHBlpCFJV8riemLaA9LxAbhklw/a
3TDtGNQmGRf5aowkuzeG9tBeO7EaMVXOq2MDdY0snD9PVwqzJ6fI/o9urAOBmIon
WpHXuuFMeouv3uzi4iEX9Io3Uplkm2cyRL5mgeSc+NYUK41bCEnZkF5ocX4/pIlY
kKxRYkJtt0XZQh5e7eyIuAelMZNkTTS19NjkokyWN0xlhLB6tedG6PykAy/jDl1A
GSyclwRbkRYT71YOi0uPiHttU7NtKaYPBlzca5uQUci0vNa9ZhnMeWUeCqSVzKax
lBCY3lm8VJ8rxiOJC6SvkqUsSBApvuUhkzG94qSrRM1DEu7ByWn75ePWU/GTi+BA
FYJf8uayS33gjImmlYwhnQFRoKIpRJaeUCDBvi1qkt/PYw3KgIZuSO6K7Yzome4C
DYm76q3NdAumwGnLf8opspQgGIm3velJHdQx/Ylax9/5ZcoMg6tJ/gLgw+Tmmgf8
o2CZVgVPGB+PE+4BHda2lVPVZDNHfejrjnNV7momFPVQv2Z80zPnKNJM0ggT5FR8
yU8YEAgVYJSAtFROg7cTxLSVfwLeSBbdSj/HvA+hFr1RTGtir/+cqjk4Ka7l8VHs
Mal4WSroWnk4QayKflfHGhnsuR72Uspf0ukGHSO6Nm8iyVauaoJg9eAQvVy0KIcR
stfUoaxDvaKRbEnvQvC2SLNMDBUFGScQhUvSkY2rCM4vH2XjLRmwRj71MZU+FGNq
vk96yviohZsmebmC+Pw7BShKpYi58UfHjgSsnV7gNylnY1ife7/hPFSU7VBbr3r9
JaWJcWZcwdrLZ+OhQxj4SSn/c8+vB6xVA99vYRtxRJX8Mi77t/MDHmQsMCAVjhdk
uU03nR/APnrc5h4Ozj5F6pk7vYudsIsY237Q/lWalEUHiLmW9KSKmPd8ho8Dl4KZ
yTuVUd+xbSndtHSuR5qSlKSOJCV3iEaez0Zlk8nm6gmyKInIcZFNiNySK45kifvk
xDrB/tE0HksCa4h056kR2f6Oku27CO3o9n9BKnTuc2JGF+oa2jtqRaeJJqGcF810
lN5qMpWVZxb9Xv5U2t5kKFI+zXMGvbdypaJ2JMxhO5UYPWO9ECP/DCVmB/pJH5KS
r12AvKzgOlw0G/jVkoJjC/gTuCTwjVZX+bINWpStqvtZfDyqkI8lv7pzhJFz6GYt
lokmmGCxKjYZli4fxkkCVItXbXnbjoTiWohGqS/sTsUksyfEjEFH6ObiG2hqyv+B
YJEeiyTPfGen/CoTfYMW9KCBVuzKLfETeprzKZ5o54T+6RAmjqn3UmHWx9ydG34Z
zQdTT5NWZtrL/2/eWe263P+te1VMqRY1LLrEaxXQrt9Ec+Sj4tW7KExtQub3TBFU
jaUALHR0hBDXHZ7y55Te5F14qozh4vvIACXBOQUv2W38I/iUZNQVldqEbpRFoRA4
sq++tU1nCIe4pHNtGaQQz43g/2/mnyETJqg8MCXKOBLKDIx6bECYgFAkcVqHWOBg
k90WSVAdC327aCczWGMyQLoxEhPmNvc7W2zPBDJkXhvp2Nam24mWAeE3vlTyB0By
HudKLFpkN/2XqVvaJIzkuz9dGxS9xcXRwTUgVakZ2dXq4t+ngKGriRIfl8xU3dGZ
wHHQO9ALX1afNdRYTQa/CVPOS/u/F5LnoMtJ605PBYYXOtzYAh8bNUCvA1cB4XWJ
TqXFWbht7G13yBeBBrnlS017jmVBZHwCjgwPB3b7uuTwrm5L/c2kmobUrXVAzwj7
ERouRJpmo7RING1PUWUX4LxAtlcTUuXQc0dRz42JYxdPTvvPFHbSyn76d7sNrBG4
c61kG5PgBCG/Tv3UQYKxi6pQfypM4MVzJuIPAx1slcxFErXqIsoBlRLlMZFb32CE
8Zt+cYhc5yYswlklF0xyLY75L61veEbzQAPGMiREkE6duxfBTPAVuGJcvg/o+K76
DX1DzrG2+Nqfon/85mfTHUJIwRIm6nLqZnovB5kt0261OtpwEisx0II1k0j1yxj/
0w7KGpVLg4HSsoQBuTy9x/PxBlPrYEeYjP654i010JZE4ud3b3v3SDBDQkWffxqY
pGeFCbGNF7GNa8ST8GmJJb7b8KZG36H9CLRLP3HPImtAShxuA0j8AmvmzU8VJRLK
f20WGMyAyKibhzY9mjBN/CNIiFlMKpOtchCnJPXQHJvonzTXM1luAS94suHkPwRC
d3wdsQTRsgOzVc7uv2TFbwhmUkSx0lW//BKcyLWew56IU3oP883zA0/Mr9TU1Ysj
8PjzafEI174DZSEwQtpVWwCKR1t3TcHFYS9Tb67dEE4kZfJQKvcHuK+FeNvtVv7d
BS5RPjKgQxDt4/+GI9oASnUM0kr6FvVdnqmNqY5mzQJXr6PTf9gXrRDZmla1pipD
0J6y9N+C+oMd1bHzlCoq3Kx6RAcUvhalY8c2Ei7fZ88veMQm6x2oMutM9MpF8W5B
WKX8Xo/85Zl372FbeGjyKABnr6ATOtVTzqX7espFRqrk7mBCJowayc+0la/hsBkT
6MZQZ4tzcIy6MJXZnzyG6knVNufvoHSD0Rj4vkGxA7vuxT4xABhb769zqtjbDmQi
ud7mapyL
=N4vu
-----END PGP MESSAGE-----